Медики нашли связь между частыми простудами и болезнями сердца -

Медики нашли связь между частыми простудами и болезнями сердца.

Симптомы инфаркта могут «маскироваться» под простуду.

Ученые из Великобритании сообщили, что состояние, похожее на грипп или ОРВИ, может говорить о проблемах с сердцем.

По словам специалистов, в некоторых случаях сердечный приступ случается внезапно и интенсивно.

Несмотря на это, чаще всего инфаркт развивается медленно, доставляя человеку дискомфорт.

В области сердца периодически могут возникать легкие боли, которые говорят об определенных проблемах. Если они сопровождаются кашлем, не проходящим длительное время, то стоит обратиться к медикам и пройти обследование.

«Часто люди, у которых развивается предынфарктное состояние, просто не замечают его признаков. Особенно это опасно в осеннее и весеннее время, когда признаки проблем с сердцем приписывают простуде или гриппу.

Если человек несколько недель страдает от кашля, то это может считаться сигналом о приближающемся инфаркте», — рассказали ученые. О проблемах с сердцем может свидетельствовать давление в груди, не проходящее длительное время. Даже изжога с сильной болью может говорить о повышенной опасности инфаркта.

При появлении соответствующих признаков рекомендуется сразу же обратиться к медикам и пройти полное обследование.
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