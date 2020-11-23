Медики нашли связь между частыми простудами и болезнями сердца -
Симптомы инфаркта могут «маскироваться» под простуду.
Ученые из Великобритании сообщили, что состояние, похожее на грипп или ОРВИ, может говорить о проблемах с сердцем.
По словам специалистов, в некоторых случаях сердечный приступ случается внезапно и интенсивно.
Несмотря на это, чаще всего инфаркт развивается медленно, доставляя человеку дискомфорт.
В области сердца периодически могут возникать легкие боли, которые говорят об определенных проблемах. Если они сопровождаются кашлем, не проходящим длительное время, то стоит обратиться к медикам и пройти обследование.
«Часто люди, у которых развивается предынфарктное состояние, просто не замечают его признаков. Особенно это опасно в осеннее и весеннее время, когда признаки проблем с сердцем приписывают простуде или гриппу.
Если человек несколько недель страдает от кашля, то это может считаться сигналом о приближающемся инфаркте», — рассказали ученые. О проблемах с сердцем может свидетельствовать давление в груди, не проходящее длительное время. Даже изжога с сильной болью может говорить о повышенной опасности инфаркта.
При появлении соответствующих признаков рекомендуется сразу же обратиться к медикам и пройти полное обследование.
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