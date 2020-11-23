Медики нашли связь между частыми простудами и болезнями сердца.Симптомы инфаркта могут «маскироваться» под простуду.Ученые из Великобритании сообщили, что состояние, похожее на грипп или ОРВИ, может говорить о проблемах с сердцем.По словам специалистов, в некоторых случаях сердечный приступ случается внезапно и интенсивно.Несмотря на это, чаще всего инфаркт развивается медленно, доставляя человеку дискомфорт.В области сердца периодически могут возникать легкие боли, которые говорят об определенных проблемах. Если они сопровождаются кашлем, не проходящим длительное время, то стоит обратиться к медикам и пройти обследование.«Часто люди, у которых развивается предынфарктное состояние, просто не замечают его признаков. Особенно это опасно в осеннее и весеннее время, когда признаки проблем с сердцем приписывают простуде или гриппу.Если человек несколько недель страдает от кашля, то это может считаться сигналом о приближающемся инфаркте», — рассказали ученые. О проблемах с сердцем может свидетельствовать давление в груди, не проходящее длительное время. Даже изжога с сильной болью может говорить о повышенной опасности инфаркта.При появлении соответствующих признаков рекомендуется сразу же обратиться к медикам и пройти полное обследование.