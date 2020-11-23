Простая манипуляция позволит защитить организм от COVID-19

Старший научный сотрудник МГУ Александр Тышковский уверен: чтобы защитить организм человека от коронавируса, нужно ввести зараженному дополнительные копии белка АСЕ2. Эффективность подхода доказали эксперименты с клеточными культурами. Тышковский отмечает: "Как мы уже убедились, коронавирус SARS-CoV-2 мутирует, пусть и не так быстро, как вирус гриппа. А, значит, со временем он уйдет из-под радара иммунитета и сможет заражать нас с новой силой. Главными воротами, через которые вирус попадает в организм человека, служит белок ACE2, расположенный на поверхности клеток.Шиповидный белок SARS-CoV-2 с удовольствием связывается с этим рецептором, в результате чего ворота раскрываются, впуская вирус внутрь. Получается, ACE2 - наше слабое место, которым раз за разом успешно пользуется коронавирус. Но что если превратить этот недостаток в преимущество? Если ввести в кровь зараженному пациенту дополнительные копии белка ACE2, то добавленные рецепторы, как антитела, свяжут шипики коронавируса и не дадут ему атаковать наши клетки. Мы буквально ловим вирус на живца: в поисках дверей в клетку он раз за разом будет натыкаться на расставленные нами мышеловки.Безопасность применения ACE2 у здоровых людей была подтверждена результатами первой фазы испытаний еще в 2013 году. Тогда белок хотели применять для лечения другого респираторного заболевания. Вторая фаза испытаний ACE2 против COVID-19 уже запущена. Результаты ожидаются в декабре этого года".Добавление белка ACE2 нейтрализовало SARS-CoV-2. При этом известно, что ACE2 участвует в расщеплении ангиотензина II. Данное соединение вызывает повышенное давление, воспаление и цитокиновый шторм. Следовательно, дополнительные копии ACE2 помогут снизить уровень ангиотензина II, облегчив симптомы заболевания.