Ученые предупредили о вреде разжевывания витаминов

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Принимая витаминные комплексы, люди редко заглядывают в инструкцию к препарату, и, соответственно, допускают довольно серьезные ошибки, которые могут отражаться на состоянии здоровья. О том, почему нельзя разжевывать витамины.Витамины могут как укреплять здоровье, так и оказывать негативное воздействие на организм, если употреблять их неправильно. Например, люди часто не соблюдают дозировку, или употребляют витамины, предназначенные для глотания, разжевывая их. Эксперты подчеркивают, что это довольно опасная практика.Витамины должны распадаться в желудке, а не в ротовой полости, поэтому разжевывать их перед глотанием ни в коем случае нельзя. Об этом, кстати, сказано в инструкции, но проблема в том, что мало кто читает инструкцию до конца."Разжевывание таблеток, не предназначенных для этого — это очень опасная практика. Если речь идет о витаминах, то так вы не только не получите необходимую дозу препарата, но и подвергнете свой организм опасности, так как разжевывание таблеток может спровоцировать болезни ротовой полости и пищевода. Компоненты препарата должны всасываться в организм там, где это предусмотрено производителем лекарства или витаминного комплекса", — отмечают специалисты Университета Мериленда, опубликовавшие исследование по теме.