Как худеть на куриных яйцах без ошибок

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Куриные яйца могут быть диетическим продуктом, позволяющим похудеть. Но при их употреблении следует избегать некоторых ошибок.Выбрасывание желтков. Многие отказываются от яичного желтка, считая его вредным для здоровья и неподходящим для похудения. Хотя желтки содержат холестерин, он является диетическим. А сразу несколько исследований пришли к выводу, что диетический холестерин не вреден для тех, кто пытается похудеть. Кроме того, желтки богаты пищевыми волокнами, витаминами B-12, A и E, цинком, натрием, калием, железом, магнием, кальцием и многими другими элементами.Неправильное масло. Хотя яйца можно приготовить разными способами, лучше всего выбрать кокосовое масло, если вы пытаетесь похудеть. Другие виды масел порой содержат дополнительные калории, насыщенные и транс жиры, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Кокосовое масло, напротив, не содержит насыщенных жиров и считается одним из лучших масел для похудения.Долгая варка. Одна из распространенных ошибок, которую делают люди, это долгая варка яиц. Она может привести к уменьшению количества питательных веществ, таких как антиоксиданты и витамины. Когда яйца долго готовятся при высоких температурах, холестерин в них может окисляться и производить оксистерины - соединения, повышающие риск сердечных заболеваний.Неправильные сочетания. Яйца можно сочетать с несколькими продуктами, но лучше выбирать те, что подходят для похудения. Добавьте в рацион побольше богатых клетчаткой и полезных овощей, таких как шпинат, помидоры и перец. Вы можете смело класть их в омлет, яичницу или овощи.Отказ от подсчета калорий. Когда дело доходит до похудения, важно знать, сколько калорий вы потребляете. Лучше всего выбрать низкокалорийный рацион. Наблюдающим за весом следует употреблять яйца-пашот или вареные яйца, чтобы избежать увеличения веса.