Врач Моисеенко рассказал о вреде и пользе мандаринов
По мнению врача диетолога Артура Моисеенко, мандарины можно смело назвать лучшим фруктом для потребления в осенне-зимний период. В составе мандаринов много антиоксидантов, флавонодов, витамина C, и их польза отчасти состоит в том, что они помогают не болеть.
«Их употребление способствует профилактике респираторных и вирусных инфекций, а также помогает быстрее выздороветь тем, кто уже болеет», - рассказал Моисеенко «Росбалту».
Врач заметил, что один мандарин может содержать свыше 40% суточной нормы витамина C, благодаря чему поедание этих цитрусов помогает уменьшить хроническое воспаление в клетках, также в ткани сосудов. Лакомясь мандаринами, мы защищаем себя, свою сосудистую систему от развития атеросклероза.
Рассказывая о возможном вреде плодов, Моисеенко указала на их способность быть аллергенными
«Если съесть слишком много мандаринов, может развиться аллергическая реакция. Она может протекать по-разному: как в виде раздражения на коже, так и в форме анафилактического шока, отека слизистых и удушья», - предупредил медик.
Вдобавок фрукты нежелательны при заболеваниях ЖКТ, включая язву, гастрит. Также врач настоятельно рекомендовал не есть мандарины беременным женщинам.
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