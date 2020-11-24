Врач Моисеенко рассказал о вреде и пользе мандаринов

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Во многих отношениях мандарины являются одними из самых полезных фруктов зимой, но также их потребление может принести вред, предупреждает специалист.По мнению врача диетолога Артура Моисеенко, мандарины можно смело назвать лучшим фруктом для потребления в осенне-зимний период. В составе мандаринов много антиоксидантов, флавонодов, витамина C, и их польза отчасти состоит в том, что они помогают не болеть.«Их употребление способствует профилактике респираторных и вирусных инфекций, а также помогает быстрее выздороветь тем, кто уже болеет», - рассказал Моисеенко «Росбалту».Врач заметил, что один мандарин может содержать свыше 40% суточной нормы витамина C, благодаря чему поедание этих цитрусов помогает уменьшить хроническое воспаление в клетках, также в ткани сосудов. Лакомясь мандаринами, мы защищаем себя, свою сосудистую систему от развития атеросклероза.Рассказывая о возможном вреде плодов, Моисеенко указала на их способность быть аллергенными«Если съесть слишком много мандаринов, может развиться аллергическая реакция. Она может протекать по-разному: как в виде раздражения на коже, так и в форме анафилактического шока, отека слизистых и удушья», - предупредил медик.Вдобавок фрукты нежелательны при заболеваниях ЖКТ, включая язву, гастрит. Также врач настоятельно рекомендовал не есть мандарины беременным женщинам.