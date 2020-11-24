В Роспотребнадзоре назвали "самый грозный симптом" COVID-19
"Самый грозный симптом — это когда на фоне обычных для ОРВИ симптомов появляется одышка. В таком случае следует немедленно обращаться за медицинской помощью", — отметила Пшеничная, добавив, что одышка обычно развивается в результате поражения дыхательной системы.
Эксперт Роспотребнадзора отметила, что в период пандемии коронавируса необходимо особенно внимательно прислушиваться к своему организму. "Если вы фиксируете у себя сочетание характерных для ОРВИ симптомов, и, в частности, потерю обоняния, то такая комбинация с большой вероятностью указывает на COVID-19. Но нужно понимать, что потеря обоняния и комплекс ОРВИ-симптомов — это не специфичная для коронавируса картина, которая может наблюдаться и при других болезнях", — сказала Пшеничная.
В России было зафиксировано более 25 тысяч новых случаев COVID-19 за последние сутки — общее число случаев болезни на территории РФ составило 2.11 млн. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в России — 36 540. В мире, тем временем, уже более 59 млн случаев COVID-19 и 1.4 млн умерших от коронавируса.
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