Простой продукт, который очищает кровь и помогает сохранить здоровье зимой

Специалисты советуют добавить в ежедневный рацион горстку черного изюма – этот скромный продукт эффективно очищает кровь от вредных примесей и помогает сохранить здоровье зимой.«Съедая ежедневно горсть черного изюма, вы значительно выиграете с точки зрения здоровья и общего самочувствия предстоящей зимой. Простой продукт богат природными антиоксидантами, железом и обладает рядом преимуществ для здоровья: от стимуляции роста волос до очистки крови», - рассказали эксперты портала о здоровье The Health Site.Медики рассказали, как именно помогает сохранить здоровье употребление изюма.Очищает кровь. Ягоды изюма богаты антиоксидантами, и их ежедневное потребление действенно избавляет от токсинов, шлаков и других нежелательных веществ, попадающих в кровь.Ускоряет рост волос. Витамин С, которым богат продукт, стимулирует (при регулярном потреблении) волосяные фолликулы, препятствует преждевременному поседению волос, предотвращает их выпадение.Укрепляет кости. Простой продукт является богатым источником калия и кальция – главных укрепителей костей, помогающих сдерживать развитие остеопороза.Нормализует холестерин. Черный изюм помогает поддерживать здоровый уровень холестерина: полифенолы, содержащиеся в нем, способны снижать уровень «плохого холестерина» в организме, что предотвращает появление гипертонии, болезней сердца.Сохраняет зубы здоровыми. Растительный продукт полон фитохимических веществ, борющихся с микробами и кариесом, предотвращающих разрушение зубов.Предотвращает анемию. Богатый железом изюм повышает содержание гемоглобина в крови и препятствует возникновению анемии. Благодаря этому улучшается иммунитет, что помогает сохранить здоровье зимой.