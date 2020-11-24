Эксперт назвала наименее вредные для фигуры сладости
Многие люди, перейдя на удаленку и начав проводить больше времени дома, стали жаловаться на прибавку в весе. По словам кандидата медицинских наук Олеси Гуровой, в обстоятельствах пандемии вес растет не столько из-за сокращения физической активности, сколько из-за злоупотребления едой, калориями.
Очень быстро, по словам ученого, к появлению избыточного веса приводит активное потребление разнообразных сладких изделий, в особенности самых калорийных.
«Наиболее высококалорийными являются сдобные булочки и прочая выпечка, а также соки, варенье, джемы, сиропы, сладкие газированные напитки, компоты, морсы», - назвала таковые эксперт.
В то же время сладкое дает энергетический заряд мозгу, улучшает настроение. Гурова посоветовала компромиссное решение – употреблять диетические варианты сластей.
Эксперт назвала наименее вредные для фигуры продукты, утоляющие жажду сладкого вкуса.
«Наилучшим вариантом станут фрукты или сухофрукты. Не цукаты с добавлением сахара, а сублимированные, высушенные сухофрукты», - рассказала Гурова Агентству «Москва».
Кроме того, к наименее вредным эксперт причислила чипсы и пастилу, для приготовления которых используются только фрукты, исключаются сахар, сиропы, другие подсластители.
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