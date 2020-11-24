Почему болит и воспаляется десна: зуб мудрости, симптомы

Зубы мудрости или "восьмерки" завершают зубные ряды сверху и снизу. Сегодня зубы мудрости считают рудиментарными органными единицами, т.е. утратившими свою функциональность. "Восьмерки" – единственные зубы, которые закладываются и развиваются уже после рождения ребенка, а их рост приходится на 12-20 лет. Боль в деснах во время прорезывания зубов мудрости связана с нетипичным расположением корневой части – горизонтально или диагонально и формированием десневого капюшона. По мере роста зуба происходит давление на другие зубы, приводя к скученности.Врачи рекомендуют наблюдение, а в случае присоединения осложнений показано удаление. Лечение зуба мудрости затруднено из-за особенностей локализации. Соблюсти протокол лечения и выполнить качественную работу практически невозможно. Спустя время симптомы рецидивируют.Когда зуб мудрости растет со смещениемВо время роста зуба мудрости возможна отечность десны и щеки со стороны прорезывания. Последний моляр может прорезываться годами по причине крупного размера, маленькой челюсти, утолщения костной ткани, нетипичного положения. В норме такие зубы имеют горизонтальные корни, поэтому при прорезывании коронка упирается и давит на опорную единицу.Иногда зуб растет в сторону щеки, что приводит к постоянному травмированию слизистых оболочек и развитию доброкачественных изменений, лейкоплакии, гиперкератоза, хронического стоматита, нагноения. Постоянное травмирование щеки со стороны роста кривого зуба провоцирует кровоточивость, прикусывание. Полоскания, антисептическая обработка дают только временное облегчение. В дальнейшем клиническая ситуация повторяется вновь.Дентальный капюшон над зубом мудростиЕсли опухла щека и десна при прорезывании зуба мудрости, можно предположить формирование дентального капюшона. Клиническая ситуация обусловлена отслоением и разрыхлением десны в момент обнажения коронковой части с последующим наслоением над зубом мудрости. Под десневым капюшоном скапливается пища. Гигиеническая чистка зубной щеткой затруднена. Со временем под десной происходит воспаление, нагноение. Десна опухает, затрудняет пережевывание пищи.Воспаление под дентальным капюшоном угрожает соседним зубам. Патогенная микрофлора переходит на здоровые зубы, разрушает корневую структуру, приводит к их расшатыванию и выпадению. Десневой капюшон зуба мудрости приводит к таким заболеваниям, как пародонтит, гингивит, перикоронит и другие.Проблема гигиенического ухода и воспалительный процессУдаленность и нетипичное положение зуба в челюстном ряду затрудняет качественную гигиену полости рта. Ситуация осложняется с формированием десенного капюшона из-за отхождения десны. Под десной образуется пространство – идеальная среда для размножения бактерий. Перикоронарит может протекать в катаральной, гнойной и хронической форме. Последняя форма характерна при продолжительном прорезывании третьих моляров. Игнорирование ситуации может привести к периоститу, остеомиелиту, абсцессу или флегмоне.Обычный уход следует дополнить гигиеническим полосканием полости рта раствором соды с солью, марганцем. С целью антисептики можно применять средства по уходу за полостью рта на основе лекарственных трав и растений. Эффективно помогают отвары ромашки, череды, коры дуба при кровоточивости.Клинические проявления при прорезывании зуба мудростиКлинические проявления зависят от особенностей расположения зубов, сопутствующих стоматологических заболеваний. Первые симптомы слабые, преобладает боль при открывании челюсти, дискомфорт во время окклюзии, жевания.Отек десны и щеки может сопровождаться и другими симптомами:• боль при надавливании, надкусывании;• видимое воспаление десен, гиперемия и отек;• подтекание гнойного экссудата;• недомогание, температура, отказ от пищи;• кровоточивость;• неприятный запах изо рта, который сложно купировать освежающими средствами;• болезненность при смыкании и открытии челюстей.Осложнения при длительном течении инфекционного процесса грозные. Заболевание может привести как к флегмоне, так и к воспалению челюстных костей, разрушению зубочелюстной системы.Медикаментозное лечениеЛечение воспаления десны в области прорезывания зуба мудрости может быть консервативным и хирургическим. Снять боль, воспаление и нагноение помогут следующие препараты:• местные антисептики для полоскания полости рта (Мирамистин, Фурацилин, Хлоргексидин);• препараты для местного нанесения (Метрогил Дента, Холисал гель);• нестероидные противовоспалительные средства (Ибупрофен, Кетопрофен).Если уменьшить симптомы не удается, прибегают к антибиотикотерапии. То же показано, если воспалился лимфоузел возле уха. Воспаление лимфоузлов говорит о рисках генерализации инфекционного процесса. Антибиотики выбирает только лечащий врач. Обычно назначают препараты из группы фторхинолонов, цефалоспоринов, макролидов. Курс антибиотикотерапии не превышает 10 дней.Если при отеке десны и щеки на фоне прорезывания зубов мудрости есть слабый ответ на медикаментозную терапию, важно провести хирургическое лечение. Цель операции заключается во вскрытии десны, выведении гнойного экссудата, освобождении коронковой части зуба мудрости.Недопустимо раздражать зубы зубной щеткой при образовании пародонтального кармана или десневого капюшона. Щетка не только не вычищает остатки пищи изнутри, но и травмирует слизистые оболочки. Сложный рост зубов мудрости нередко усугубляется кариесом, пародонтитом, стоматитами, образованием афт на внутренней стороне щек.Недопустимо самостоятельно вскрывать десну, даже при обезболивании раствором лидокаина в домашних условиях. Сложность доступа и удаленность зубов осложняет консервативное лечение. Нередко больные нуждаются в радикальном лечении посредством хирургического вмешательства.При неправильном прорезывании наблюдается смещение зубного ряда к центру. Зубы мудрости могут смещать положение фронтальных резцов, особенно если речь идет о детях 12-15 лет. Во время осмотра "восьмерок" врач должен оценить длину нижней челюсти, количество корней дальних резцов и их положение по отношению к челюстной дуге. При любых аномалиях или перспективах осложнений показано удаление.Подводя итоги, следует сказать, что любые симптомы при прорезывании зубов мудрости нуждаются в контроле. Если зуб мудрости болит, пациентам рекомендуется наблюдаться у врача-стоматолога. В большинстве случаев зубы подлежат удалению во избежание рецидива воспалительного процесса, осложнений у соседних здоровых функциональных зубов. Зубы мудрости сегодня не выполняют жевательную функцию, так как изменилось анатомическое строение челюстных костей. Именно поэтому корни "восьмерок" часто искривлены, а рост коронковой части может происходить как в бок, так по диагонали или в щеку и доставлять невыносимые боли с всевозможными осложнениями.