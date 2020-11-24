Как употребление хурмы может влиять на организм?

Употребление хурмы может благоприятно влиять на организм при проблемах с кровяным давлением и негативно – при вялом пищеварении и склонности к запорам.По данным специалистов СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг», включение в рацион хурмы может хорошо влиять на организм, когда необходимо справиться с эмоциональным напряжением и стрессом – ее потребление укрепляет нервную систему благодаря содержанию витаминов группы В.«Также плоды полезны при анемии, положительно отражаются на зрении, работе щитовидной железы, печени, почек», - перечислили эксперты.Одна из причин, объясняющих оздоровительный эффект от поедания хурмы, – зимний фрукт содержит очень высокую концентрацию витамина С (100 граммов обеспечивают 52% его дневной нормы). Помимо того, продукт отличается высокими уровнями калия и магния. Такой набор нутриентов делает хурму одним из самых полезных лакомств для людей, страдающих гипертонией: она обладает свойством расслаблять сосуды и снижать давление.«Также хурма содержит бета-каротин, витамины А и Е, фолиевую кислоту, кальций, марганец, йод, пектин, ликопин», - дополнили эксперты.В то же время медики предупреждают: хурма может плохо влиять на организм и самочувствие людей с проблемами в работе ЖКТ. Она содержит таниновые кислоты, способные угнетать функции тонкого кишечника, ухудшать перистальтику, нарушать процессы дефекации. Людям, страдающим от частых запоров, спаечной болезни, перенесших операцию и детям возрастом до трех лет употреблять ее не следует. Впрочем, при здоровом пищеварении употребление хурмы также должно быть дозированным – не более двух трех некрупных плодов за сутки.От употребления хурмы нужно воздерживаться при диабете, ожирении. Ее плоды содержат много фруктозы и глюкозы, повышают уровень сахара и инсулина в крови.