Киви: польза и вред для организма
Киви – это ягода растения актинидия. А знали ли вы, что до того, как с этим самым растением поработали селекционеры, среднестатистический киви весил всего 30 граммов?
И хорошо, скажем вам, эти селекционеры поработали (дело было в начале ХХ века). Ведь теперь вес прекрасного киви дотягивает до 100 граммов, а пользы сколько – не счесть. Но мы все полезное и не полезное в киви сложили в удобный для чтения материал, вместе с диетологом Еленой Кийко.
Из чего же состоит и что содержит эта чудесная ягода?
Начнем с калорий. Их в киви всего 61 на 100 гр. А еще:
63 грамма воды
Меньше грамма белка
0,5 граммов жира
10 граммов клетчатки
6 граммов сахара
А вот следующий список будет куда богаче. Мы назовем вам полезные вещества, которые есть в киви. Начинаем с самых внушительных составляющих:
Калий: 148 мг
Витамин C: 56 мг
Бета-каротин: 39 мкг
Витамин К: 30 мкг
Фолиевая кислота: 20 мкг
Кальций и фосфор: 26 мкг
Магний: 12 мкг
А еще клетчатка, витамин А и медь, лютеин. И это все страшно полезное присутствует в 70 граммовом маленьком киви.
Учитывая весь этот внушительный состав, ознакомимся с действиями, которое совершает мякоть этой ягоды, попадая к нам в организм.
Чем полезен киви для нас
Прежде всего он очень поддерживает иммунитет и предотвращает хронические заболевания, что очень актуально в осенне-зимний период. Ведь в 2 киви больше витамина С, чем в апельсине среднего размера
Помимо этого витамин С способствует лучшему усваиванию железа и более быстрому заживлению ран
Способствует хорошему пищеварению благодаря клетчатке
Поддерживает сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию калия
Помогает коже и волосам с помощью того же витамина С. Ведь этот витамин стимулирует синтез коллагена.
Способствует здоровой потере веса. Киви низкокалорийный, но клетчатки в нем предостаточно, поэтому съев его вы неплохо насытитесь
Поддерживает зрение с помощью лютеина. Это вещество защищает наши глаза от вредных радикалов
Но важно помнить
Киви достаточно аллергенный. Норма в день – 3 штуки.
Если вы позволите себе больше – это может спровоцировать астму, сыпь, покраснение кожи и раздражение слизистой ротовой полости. Иногда может развиться синдром пищевой аллергии
Если вы чувствуете зуд вокруг рта, на языке или горле каждый раз, когда съедаете киви – проконсультируйтесь с врачом. Маленьким детям (до полутра лет) не стоит давать киви
Если вы принимаете какие-либо диетические добавки, лекарства или фитопрепараты, прежде чем включить киви в свой рацион, обязательно посоветуйтесь с диетологом и лечащим врачом
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