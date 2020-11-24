Киви: польза и вред для организма

Зеленый и с кислинкой киви очень важен для организма, но нужно знать, что это мощный аллерген – подробнее нижеКиви – это ягода растения актинидия. А знали ли вы, что до того, как с этим самым растением поработали селекционеры, среднестатистический киви весил всего 30 граммов?И хорошо, скажем вам, эти селекционеры поработали (дело было в начале ХХ века). Ведь теперь вес прекрасного киви дотягивает до 100 граммов, а пользы сколько – не счесть. Но мы все полезное и не полезное в киви сложили в удобный для чтения материал, вместе с диетологом Еленой Кийко.Из чего же состоит и что содержит эта чудесная ягода?Начнем с калорий. Их в киви всего 61 на 100 гр. А еще:63 грамма водыМеньше грамма белка0,5 граммов жира10 граммов клетчатки6 граммов сахараА вот следующий список будет куда богаче. Мы назовем вам полезные вещества, которые есть в киви. Начинаем с самых внушительных составляющих:Калий: 148 мгВитамин C: 56 мгБета-каротин: 39 мкгВитамин К: 30 мкгФолиевая кислота: 20 мкгКальций и фосфор: 26 мкгМагний: 12 мкгА еще клетчатка, витамин А и медь, лютеин. И это все страшно полезное присутствует в 70 граммовом маленьком киви.Учитывая весь этот внушительный состав, ознакомимся с действиями, которое совершает мякоть этой ягоды, попадая к нам в организм.Чем полезен киви для насПрежде всего он очень поддерживает иммунитет и предотвращает хронические заболевания, что очень актуально в осенне-зимний период. Ведь в 2 киви больше витамина С, чем в апельсине среднего размераПомимо этого витамин С способствует лучшему усваиванию железа и более быстрому заживлению ранСпособствует хорошему пищеварению благодаря клетчаткеПоддерживает сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию калияПомогает коже и волосам с помощью того же витамина С. Ведь этот витамин стимулирует синтез коллагена.Способствует здоровой потере веса. Киви низкокалорийный, но клетчатки в нем предостаточно, поэтому съев его вы неплохо насытитесьПоддерживает зрение с помощью лютеина. Это вещество защищает наши глаза от вредных радикаловНо важно помнитьКиви достаточно аллергенный. Норма в день – 3 штуки.Если вы позволите себе больше – это может спровоцировать астму, сыпь, покраснение кожи и раздражение слизистой ротовой полости. Иногда может развиться синдром пищевой аллергииЕсли вы чувствуете зуд вокруг рта, на языке или горле каждый раз, когда съедаете киви – проконсультируйтесь с врачом. Маленьким детям (до полутра лет) не стоит давать кивиЕсли вы принимаете какие-либо диетические добавки, лекарства или фитопрепараты, прежде чем включить киви в свой рацион, обязательно посоветуйтесь с диетологом и лечащим врачом