Ученые изобрели клетки, расширяющие кровеносные сосуды

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еждународная группа ученых разработала биосовместимые протоклетки, генерирующие оксид азота, помогающий в расширении кровеносных сосудов.Специальное покрытие для протоклеток помогло повысить уровень биосовместимости и увеличить время циркуляции крови. Важно отметить, что команда определила фермент внутри протоклеток, который в присутствии глюкозы вырабатывал перекись водорода. Затем происходило разложение молекулы гидроксимочевины до газообразного оксида азота.При помещении внутрь небольших кусочков кровеносных сосудов или введении в сонную артерию протоклетки вырабатывали достаточное количество оксида азота, чтобы инициировать биохимические пути, ответственные за расширение кровеносных сосудов.Хотя новый подход находится на очень ранней стадии разработки, он может иметь значительные преимущества в биомедицине, клеточной диагностике и биоинженерии.