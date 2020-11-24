Ученые изобрели клетки, расширяющие кровеносные сосуды
Специальное покрытие для протоклеток помогло повысить уровень биосовместимости и увеличить время циркуляции крови. Важно отметить, что команда определила фермент внутри протоклеток, который в присутствии глюкозы вырабатывал перекись водорода. Затем происходило разложение молекулы гидроксимочевины до газообразного оксида азота.
При помещении внутрь небольших кусочков кровеносных сосудов или введении в сонную артерию протоклетки вырабатывали достаточное количество оксида азота, чтобы инициировать биохимические пути, ответственные за расширение кровеносных сосудов.
Хотя новый подход находится на очень ранней стадии разработки, он может иметь значительные преимущества в биомедицине, клеточной диагностике и биоинженерии.
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