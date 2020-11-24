Диагностировать болезни можно с помощью линз

Жидкости, выделяющиеся человеческим телом содержат молекулы, известные как биомаркеры, предлагающие большой объем информации о здоровье и болезнях. Среди выделений, таких как слезы, пот и слюна, слезы считаются лучшим источником биомаркеров. Концентрация их в слезах аналогична концентрациям в крови. Слезы также стерильны, легкодоступны и менее подвержены разрушительному воздействию изменения температуры, испарения и скорости секреции.Однако требуется технология эффективного сбора слез и измерения их pH и уровней биомаркеров в режиме реального времени. Один из подходов, который активно исследуется – это биосенсорные контактные линзы.В них могут присутствовать каналы для направления потока слезы в крошечные резервуары для сбора и мониторинга. Недавно группе ученых удалось сделать успешный прототип, способный направлять и собирать жидкости.