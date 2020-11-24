Диагностировать болезни можно с помощью линз
Однако требуется технология эффективного сбора слез и измерения их pH и уровней биомаркеров в режиме реального времени. Один из подходов, который активно исследуется – это биосенсорные контактные линзы.
В них могут присутствовать каналы для направления потока слезы в крошечные резервуары для сбора и мониторинга. Недавно группе ученых удалось сделать успешный прототип, способный направлять и собирать жидкости.
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