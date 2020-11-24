Жизнь в бедном районе может предопределить выживаемость после сердечного приступа

Новое исследование показывает, что если человек, переживший ранний сердечный приступ (до 50-ти лет), проживает в бедном районе, то его шансы умереть в течение десяти лет выше.«Это говорит нам о том, что нужно сосредоточить внимание не только на медицинских проблемах пациента, но и на всем человеке, на том, где он живет и какие ресурсы у него есть», - отмечает ведущий автор исследования доктор Адам Берман.Берман и его команда разделили более двух тысяч человек, перенесших сердечные приступы в возрасте до 50 лет, на три группы в зависимости от того, где они жили. Они составили рейтинг домашних адресов, используя индекс бедности района, показатель социально-экономического статуса, который включает доход, образование, занятость и качество жилья. Исследование показало, что чем в более неблагополучном районе проживает человек, тем выше шансы, что он умрет в течение 11 лет после первого сердечного приступа.Исследование считается предварительным, пока не будет опубликовано в рецензируемом журнале.