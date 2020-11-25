Неврологи узнали, как уменьшить негативные последствия инсульта
Работая с лабораторными мышами, ученые обнаружили, что ишемический инсульт приводит к перегрузке клеток головного мозга кальцием. Исследователям удалось фармакологически уменьшить силу "кальциевых волн" более чем на 25%. Вероятно, если добиться аналогичного эффекта у людей, возможно уменьшить и тяжесть инсульта. Использовавшийся препарат был предоставлен компанией CalciMedica, которая специализируется на разработке лекарств, купирующих перегрузку кальцием иммунных клеток.
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