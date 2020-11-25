Неврологи узнали, как уменьшить негативные последствия инсульта

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Новое исследование медицинской школы Университета Вирджинии показывает, что избыток кальция способствует развитию воспаления при ишемическом инсульте. Анализ позволил установить: иммунные клетки, известные как микроглия, наполняются кальцием (волнообразный приток) после ишемических инсультов. Эти "кальциевые волны" вызывают разрушительное воспаление, которое может усугубить последствия инсульта. По мнению ученых, блокирование "кальциевых волн" может помочь контролировать пагубное воспаление и купировать негативные эффекты инсульта.Работая с лабораторными мышами, ученые обнаружили, что ишемический инсульт приводит к перегрузке клеток головного мозга кальцием. Исследователям удалось фармакологически уменьшить силу "кальциевых волн" более чем на 25%. Вероятно, если добиться аналогичного эффекта у людей, возможно уменьшить и тяжесть инсульта. Использовавшийся препарат был предоставлен компанией CalciMedica, которая специализируется на разработке лекарств, купирующих перегрузку кальцием иммунных клеток.