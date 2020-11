Назван лучший фрукт для уменьшения висцерального жира на животе

Уменьшению висцерального жира на животе способствуют грейпфруты – некоторые эксперты считают их лучшим продуктом для решения данной проблемы.Накопление висцерального жира на животе является очень опасным процессом – рост жировой ткани в этой области тела ассоциируется с развитием воспаления, становящегося пусковым механизмом многих заболеваний, метаболических нарушений. Одним из лучших натуральных средств для его уменьшения эксперты считают грейпфруты.Пятилетнее исследование, опубликованное Журналом Американского колледжа питания (Journal of the American College of Nutrition), показало: люди, которые пьют 100-процентный грейпфрутовый сок, как правило, стройнее и реже страдают ожирением.Другое исследование, опубликованное изданием Food and Nutrition Research, представило данные, созвучные этим. Его авторы обнаружили: люди, употребляющие больше этого цитруса (в том числе грейпфрутовый сок), имеют меньшую массу тела, чем те, кто его не ест.«Люди, которые едят данный фрукт, получают больше питательных веществ, включая клетчатку, которые могут способствовать похудению», - заявили исследователи.По их словам, любители грейпфрутов отличаются меньшим объемом талии и более высоким уровнем «хорошего» холестерина ЛПВП в организме, действующего как чистильщик кровеносных артерий от жировых бляшек.Еще одно преимущество этого вида цитрусовых фруктов связано с высоким содержанием витамина С, активизирующего процессы жиросжигания. Было установлено, что низкий уровень витамина в организме затрудняет сжигание жировой ткани даже несмотря на спортивные тренировки.«Грейпфрут способствует уменьшения висцерального жира на животе именно благодаря насыщенности важными для этого микроэлементами, а из-за каких-либо волшебных свойств. Богатые витаминами, водой и растворимой клетчаткой, они подавлют голод, обеспечивают долгую сытость, снижают уровень инсулина, что препятствует накоплению жира в организме», - цитирует издание Express британских врачей диетологов Кэтлин Зелман и Рика Хэйя.Специалисты советуют съедать половину грейпфрута или выпивать стакан грейпфрутового сока перед едой. Еще один совет: выпивать утром перед завтраком стакан теплой воды с добавлением грейпфрута.