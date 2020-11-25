Диетологи рассказали, как часто можно есть сосиски без вреда для здоровья

Даже вредную пищу можно есть без вреда для здоровья, если придерживаться ограничений.

Диетологи рассказали, как часто сосиски должны быть включены в рацион.

Сосиски нельзя есть чаще одного раза в неделю. Они содержат не только значительное количество соли, но и жира, который вредно отражается на фигуре.

Лучшего всего исключить из меню продукты из переработанного мяса, к которым также относятся колбасы и сардельки. Помимо высокой калорийности, пользы от них никакой: некоторые исследования даже показывают наличие канцерогенов в составе таких изделий.

Конечно же, многие производители используют загустители, соединители мяса, крахмал и другие вредные компоненты, чтобы удешевить продукт. Поэтому оптимально выбирать дорогостоящие аналоги.

Диетолог также рекомендует сочетать переработанное мясо со свежей зеленью и овощами, чтобы минимизировать всасывание жиров. Того же нельзя сказать о крупах и макаронах, которые и так считаются богатыми источниками углеводов.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

http://neboley.com.ua - Добавил gorizont в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь