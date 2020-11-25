Диетологи рассказали, как часто можно есть сосиски без вреда для здоровья
Диетологи рассказали, как часто сосиски должны быть включены в рацион.
Сосиски нельзя есть чаще одного раза в неделю. Они содержат не только значительное количество соли, но и жира, который вредно отражается на фигуре.
Лучшего всего исключить из меню продукты из переработанного мяса, к которым также относятся колбасы и сардельки. Помимо высокой калорийности, пользы от них никакой: некоторые исследования даже показывают наличие канцерогенов в составе таких изделий.
Конечно же, многие производители используют загустители, соединители мяса, крахмал и другие вредные компоненты, чтобы удешевить продукт. Поэтому оптимально выбирать дорогостоящие аналоги.
Диетолог также рекомендует сочетать переработанное мясо со свежей зеленью и овощами, чтобы минимизировать всасывание жиров. Того же нельзя сказать о крупах и макаронах, которые и так считаются богатыми источниками углеводов.
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