Диетологи рассказали, как часто можно есть сосиски без вреда для здоровья

Даже вредную пищу можно есть без вреда для здоровья, если придерживаться ограничений.Диетологи рассказали, как часто сосиски должны быть включены в рацион.Сосиски нельзя есть чаще одного раза в неделю. Они содержат не только значительное количество соли, но и жира, который вредно отражается на фигуре.Лучшего всего исключить из меню продукты из переработанного мяса, к которым также относятся колбасы и сардельки. Помимо высокой калорийности, пользы от них никакой: некоторые исследования даже показывают наличие канцерогенов в составе таких изделий.Конечно же, многие производители используют загустители, соединители мяса, крахмал и другие вредные компоненты, чтобы удешевить продукт. Поэтому оптимально выбирать дорогостоящие аналоги.Диетолог также рекомендует сочетать переработанное мясо со свежей зеленью и овощами, чтобы минимизировать всасывание жиров. Того же нельзя сказать о крупах и макаронах, которые и так считаются богатыми источниками углеводов.