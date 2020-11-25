Россиян не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Ещё летом текущего года среди россиян распространялось мнение, что после изобретения вакцины от коронавируса всех жителей страны обяжут пройти вакцинацию. Появились даже небольшие сообщества и движения против массовых вакцинаций, которые видели в этом какие-либо угрозы.Однако эти опасения решил развеять премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, каждый россиянин сможет сам решить, нужно ли ему проходить вакцинацию или нет. Иными словами, никто ни кого не будет принуждать и прививки будет делать только те люди, которые сами этого захотят. Однако глава отметил подчеркнул, что такая возможность должна быть у всех жителей страны без исключения, независимо от того в каком регионе он проживает.Мишустин также напомнил, что сейчас в стране уже зарегистрированы и проходят клинические испытания две вакцины от коронавируса.