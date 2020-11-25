Топ-11 лучших овощей для тех, кто хочет разогнать обмен веществ

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Введите их в свой рацион.Некоторые продукты стимулируют обмен веществ. Эксперты перечислили овощи, которые ускоряют метаболизм.Брокколи. Овощ содержит кальций и много витамина С. Это хорошее сочетание для ускорения обмена веществ и выведения лишней воды из организма.Спаржа. Это идеальный продукт для очищения организма. При употреблении спаржи уровень глутатиона в организме увеличивается. Глутатион является эндогенным антиоксидантом и участвует во всех терапевтических и защитных функциях организма.Цикорий. Он способствует выработке желчи и, таким образом, поддерживает функцию печени по очищению крови и избавлению от вредных веществ. Цикорий богат витаминами, клетчаткой, калием, фосфором и кальцием. Он благотворно влияет на кишечную флору и укрепляет иммунную систему.Фенхель. Он богат клетчаткой и фолиевой кислотой. Волокна, содержащиеся в луковице фенхеля, помогают связывать и выводить из кишечника нежелательные вещества и организмы. Некоторые исследования показали его эффективность в предотвращения рака толстой кишки.Капуста. Овощ содержит витамины А, С, группы В и кальций, которые ускоряют обмен веществ. Он оказывает оздоравливающее и профилактическое действие против запоров, помогает снизить концентрацию холестерина и жира в крови и обеспечивает здоровую кишечную флору.Огурцы. Они на 95% состоят из воды, низкокалорийны и при этом содержат калий, железо, магний, кальций и витамины А, К и С. Помимо обмена веществ, огурцы также поддерживают гидратацию организма и помогают выводить нежелательные вещества.Морковь. Она стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, является отличными поставщиками витамина А, содержит витамины К и С, а также калий, кальций, фосфор и магний. Морковь может выводить накопленные загрязнители и очищать организм.Брюссельская капуста. В овоще много витамина С, минералов, антиоксидантов и серы. Сера, в частности, выводит токсины из организма и активирует ферменты, которые помогают укрепить и защитить печень.Свёкла. Она поддерживает функцию клеток печени и желчного пузыря, помогает организму быстро выводить нежелательные вещества. Минералы и клетчатка, содержащиеся в свёкле, предотвращают задержку воды и улучшают функцию почек.Шпинат. Овощ содержит фолиевую кислоту, множество витаминов и минералов, хлорофилл, которые способствуют пищеварению.Лук. Он богат антиоксидантами и содержит серосодержащие аминокислоты, которые полезны для устранения нежелательных веществ и организмов.