Ученые рассказали о пользе зеленой средиземноморской диеты

В новом исследовании зеленая средиземноморская диета оказалась полезнее для здоровья сердца и сосудов, чем обычная средиземноморская диета.Зеленая средиземноморская диетаСредиземноморская диета (СЗД) включает большое количество продуктов растительного происхождения (овощи, фрукты, бобовые, неочищенные злаки, растительное масло), рыбу, умеренное количество молочных продуктов и птицы. Специалисты рекомендуют ее для профилактики болезней сердца и нарушений обмена веществ.Научные данные говорят о том, что за полезные эффекты СЗД ответственны растительные белки, ненасыщенные жирные кислоты и полифенолы (растительные антиоксиданты). Ученые высказывали предположение, что увеличение количества этих растительных компонентов и снижение содержания животных белков в СЗД может дать дополнительные преимущества для здоровья.Зеленая средиземноморская диета (ЗСЗД) – одна из модификаций СЗД, в которой повышено содержание полезных для здоровья веществ. В новом исследовании людям, которые получали эту диету, помимо большего, по сравнению со стандартной СЗД, количества овощей и полифенолов, рекомендовали употреблять шейки из зеленых овощей, замороженные кубики водоросли вольфии шаровидной, 3-4 чашки зеленого чая в день.Что показало исследованиеВ исследовании приняли участие 294 человека, страдающих от ожирения. Их распредели в три группы. Участники первой группы получили общие рекомендации по здоровому питанию, вторая группа должна была придерживаться СЗД с ограничением калорий и полным исключением красного мяса, третья группа следовала ЗСЗД. Всем участникам дали рекомендации по увеличению физической активности.Через шесть месяцев ученые сравнили эффекты диет. В группе простого здорового питания люди потеряли в среднем 1,5 килограмма, охват талии у них уменьшился в среднем на 4,3 сантиметра. В группе СЗД эти показатели составили 5,4 килограмма и 6,8 сантиметра, а в группе ЗСЗД - 6,2 килограмма и 8,6 сантиметра соответственно.У участников из группы ЗСЗД ученые обнаружили максимальное, по сравнению с другими группами, улучшение показателей факторов риска сердечно-сосудистых болезней: уровня «плохого» холестерина, артериального давления, показателей обмена глюкозы и воспаления.В выводах исследования ученые пишут, что дополнительное ограничение в употреблении мяса и увеличение количества растительной пищи в СЗД может быть полезным для здоровья сосудов.