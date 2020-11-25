Диетолог рассказала, кому нельзя есть зеленый лук

Диетолог рассказала, какую опасность представляет употребление зеленого лука, и кому его есть категорически не рекомендуется.Врач-диетолог считает, что не всем полезен зеленый лук.Например, астматикам или страдающим болезнями почек и печени его не рекомендуется употреблять в пищу. Лук в сыром виде противопоказан детям до 2 лет, считает врач.Чрезмерное употребление зеленых стеблей может привести к повышению кислотности желудочного сока, жжению и раздражению органов дыхания.Во рту вкус лука может оставить неприятные ощущения.Положительных качеств у зеленого лука тоже множество.При правильном употреблении он помогает в лечении тяжелых авитаминозов, ведь в нем содержится большое количество витаминов и минералов.