Диетолог рассказала, кому нельзя есть зеленый лук
Врач-диетолог считает, что не всем полезен зеленый лук.
Например, астматикам или страдающим болезнями почек и печени его не рекомендуется употреблять в пищу. Лук в сыром виде противопоказан детям до 2 лет, считает врач.
Чрезмерное употребление зеленых стеблей может привести к повышению кислотности желудочного сока, жжению и раздражению органов дыхания.
Во рту вкус лука может оставить неприятные ощущения.
Положительных качеств у зеленого лука тоже множество.
При правильном употреблении он помогает в лечении тяжелых авитаминозов, ведь в нем содержится большое количество витаминов и минералов.
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