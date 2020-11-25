Способность менять мозговую активность может спасти детей с травмами мозга
Используя передовые методы сканирования МРТ и робототехнику, исследователи обнаружили, что активность мозга ребенка может быть изменена с помощью этих ассоциаций, что проливает свет на возможность реабилитации детей с травмами мозга, развитие ими важных навыков, таких как речь и движения.
Опубликованное в журнале Cerebral Cortex исследование основывается на том факте, что обучающие ассоциации являются очень важной частью развития младенцев, но активность внутри мозга, которая отвечает за обучение этим ассоциациям, была неизвестна и неизучена.
«Мы обнаружили, что когда ребенок учится, он на самом деле активирует множество различных частей мозга, поэтому он начинает включать «более широкую сеть», важную для обработки данных», - рассказывает доктор Томоки Аричи, глава исследования.
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