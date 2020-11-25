Способность менять мозговую активность может спасти детей с травмами мозга

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследователи из Королевского колледжа Лондона впервые определили активность мозга у новорожденного ребенка, изучая связь между различными типами сенсорных ощущений.Используя передовые методы сканирования МРТ и робототехнику, исследователи обнаружили, что активность мозга ребенка может быть изменена с помощью этих ассоциаций, что проливает свет на возможность реабилитации детей с травмами мозга, развитие ими важных навыков, таких как речь и движения.Опубликованное в журнале Cerebral Cortex исследование основывается на том факте, что обучающие ассоциации являются очень важной частью развития младенцев, но активность внутри мозга, которая отвечает за обучение этим ассоциациям, была неизвестна и неизучена.«Мы обнаружили, что когда ребенок учится, он на самом деле активирует множество различных частей мозга, поэтому он начинает включать «более широкую сеть», важную для обработки данных», - рассказывает доктор Томоки Аричи, глава исследования.