Продукты для защиты от коронавируса названы британским врачом
Изданию Daily Express британский медик рассказала, какие вещества необходимо получать из продуктов для защиты от коронавируса.
«Иммунная система требует комплекс витаминов и минераплов: A, C, D, E, B6 и B12, фолаты, цинк, железо, медь и селен», - назвала эксперт главные нутриенты.
Как богатый источник витамина C британский врач посоветовала употреблять брокколи, сладкий перец, брюссельскую капусту, цитрусовые.
Лучшими поставщиками витамина A специалистом были названы зеленые листовые овощи, морковь, тыква, сладкий картофель. Витамина E – орехи, шпинат, нерафинированное подсолнечное масло.
Говоря о потреблении витамина D, врач сообщила, что в условиях нехватки солнечного света зимой потребление содержащих его продуктов все равно не позволяет восполнить все необходимо организму количество – поэтому имеет смысл принимать добавки. Их врач посоветовала употреблять вплоть до наступления марта.
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