Запахи могут мотивировать на физическую активность

Исследовательская группа под руководством ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружила, что обоняние может играть важную роль в мотивации млекопитающих к добровольным упражнениям.Чтобы определить генетический вклад в страсть к упражнениям, авторы изучили мышей, у которых был доступ к колесу для бега. В исследовании участвовали обычные грызуны и мыши, демонстрирующие высокую физическую активность, выведенные путем селекции.Ученые обнаружили, что мыши с повышенным уровнем физической активности имели генетические отличия от контрольной группы в обонятельной системе. Они воспринимали запахи иначе.Ученые полагают, что эти данные позволят в будущем изолировать химические вещества и использовать их в качестве освежителей воздуха в тренажерных залах, чтобы повысить мотивацию людей к физическим упражнениям.