Запахи могут мотивировать на физическую активность
Чтобы определить генетический вклад в страсть к упражнениям, авторы изучили мышей, у которых был доступ к колесу для бега. В исследовании участвовали обычные грызуны и мыши, демонстрирующие высокую физическую активность, выведенные путем селекции.
Ученые обнаружили, что мыши с повышенным уровнем физической активности имели генетические отличия от контрольной группы в обонятельной системе. Они воспринимали запахи иначе.
Ученые полагают, что эти данные позволят в будущем изолировать химические вещества и использовать их в качестве освежителей воздуха в тренажерных залах, чтобы повысить мотивацию людей к физическим упражнениям.
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