Исследователи рассказали, как именно развивается жировая болезнь печени и ожирение

Гормоны, секретируемые в кишечнике, оказалось, играют важную роль в развитии ожирения. Особое внимание ученых привлек один гормон, выделяемый после еды. Он влияет на производство жиров и регулирует экспрессию генов в печени. Однако данная регуляция нарушается при ожирении, говорят сотрудники Университета Иллинойса.Известно: после еды поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который заставляет печень преобразовывать переваренные продукты в жиры - это липогенез. Через несколько часов, когда организм начинает переход в режим голодания, печень замедляет выработку жиров.Теперь же было установлено: гормон FGF15 у мышей и его человеческий аналог FGF19 отключают гены, заставляющие производить жиры. Гормоны выделяются через несколько часов после еды, когда организм переходит к голоданию. FGF15/19 активирует регуляторные молекулы для проникновения в ядро клетки, где хранится ДНК, и подавляет экспрессию генов.По факту данный гормон вмешивается в работу инсулина, ингибирует липогенез в печени. Без него печень бы продолжала вырабатывать жиры. Именно это наблюдается при неалкогольной жировой болезни печени.