6 продуктов, делающих нас умнее

Некоторые напитки и продукты питания усиливают работу мозга. А значит, они помогут защититься от возрастных проблем с памятью.Лосось. Эта жирная рыба особенно богата длинноцепочечными жирными кислотами Омега-3, которые имеют решающее значение для работы мозга и здоровья сердца. Дефицит этих кислот связан с усталостью, плохой памятью и перепадами настроения. Тунец и палтус также могут обеспечить здоровую дозу Омега-3.Авокадо. Содержит большое количество мононенасыщенных жирных кислот, помогающих защищать клетки мозга, которые поддерживают несущие информацию нервы. Исследования показали, что авокадо улучшает кровоснабжение и доставку кислорода в мозг, укрепляя навыки критического мышления.Орехи. Не только укрепляют мозг, но и стабилизируют настроение. Орехи богаты витамином Е, который может помочь уменьшить возрастное снижение когнитивных функций. Грецкие орехи – лучший выбор. Они являются отличным источником DHA - разновидностей жирных кислот Омега-3, которые, как было доказано, улучшают когнитивные функции у взрослых.Листовая зелень. Шпинат и разные виды капусты богаты питательными веществами, такими как фолиевая кислота, железо, кальций и витамины E и K, которые полезны для вашего мозга. Употребление листовой зелени связано с более медленным возрастным снижением когнитивных функций.Черника. Высокая концентрация антиоксидантов в чернике помогает сбалансировать количество свободных радикалов в организме, чтобы противодействовать окислительному стрессу. Оксидативный стресс может ускорить процесс старения мозга и нарушить его работу. Исследование ученых Университета Тафтса показало, что черника способна улучшить память, а также предотвратить потерю памяти.Какао бобы. Известно, что флаванолы (молекулы во фруктах и овощах) оказывают благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Ученые полагают, что высокое содержание в рационе флаванолов также укрепляет мозг. Какао бобы - самый богатый источник флавоноидов, но они также присутствуют в винограде, яблоках, чае, ягодах и других продуктах питания, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)