Медик рассказал, почему опасно согреваться алкоголем на морозе
По словам кандидата медицинских наук и главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи Андрея Тяжельникова, спиртное расширяет поверхностные сосуды, что приводит к быстрой теплопотере.
«Повышенная теплоотдача создаёт временный тепловой фронт вокруг тела, и человек не мерзнет», - сказал специалист.
В свою очередь, из-за ложного ощущения тепла холодовые рецепторы на кожном покрове перестают работать и регистрировать низкую температуру, при том, что они быстро снижается.
Таким образом, из-за употребления спиртного на морозе человек может «заработать» переохлаждение и даже потерять сознание. Всё это может привести к трагическим последствиям.
Тяжельников посоветовал не злоупотреблять алкоголем на морозе, а если человек и выпил немного, то после этого нужно сразу зайти в теплое помещение, и затем оставаться там не менее трех часов.
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