Медик рассказал, почему опасно согреваться алкоголем на морозе

Через несколько дней в Россию придет календарная зима, а во многих регионах нашей страны она уже наступила по факту. Россияне согреваются на морозе по-разному: кто-то предпочитает кафе или чай, но есть и те, кто использует для этого спиртные напитки. Эксперт рассказал, почему не стоит так делать.По словам кандидата медицинских наук и главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи Андрея Тяжельникова, спиртное расширяет поверхностные сосуды, что приводит к быстрой теплопотере.«Повышенная теплоотдача создаёт временный тепловой фронт вокруг тела, и человек не мерзнет», - сказал специалист.В свою очередь, из-за ложного ощущения тепла холодовые рецепторы на кожном покрове перестают работать и регистрировать низкую температуру, при том, что они быстро снижается.Таким образом, из-за употребления спиртного на морозе человек может «заработать» переохлаждение и даже потерять сознание. Всё это может привести к трагическим последствиям.Тяжельников посоветовал не злоупотреблять алкоголем на морозе, а если человек и выпил немного, то после этого нужно сразу зайти в теплое помещение, и затем оставаться там не менее трех часов.