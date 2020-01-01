Определен напиток, расширяющий функциональные возможности мозга

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Бирмингемский университет совместно с Иллинойским университетом, исследовал влияние какао на головной мозг. Оказалось, вещества-флаванолы, содержащиеся в какао, усиливают приток кислорода в мозг, что положительно сказывается на когнитивных способностях человека.Флаванолы можно также найти в овощах и фруктах (дают им характерный яркий цвет). Данные соединения улучшают работу сердечно-сосудистой системы, что уже было известно. Влияние на головной мозг ученые решили проверить в рамках эксперимента, к которому привлекли 18 взрослых добровольцев.В первой части эксперимента те пили какао с высокой концентрацией флаванолов, а во второй - какао с очень низким уровнем флаванолов. Примерно через два часа после употребления какао добровольцы дышали воздухом с концентрацией углекислого газа около 5%, что провоцирует увеличение притока крови к мозгу (позволяет быстрее выводить углекислый газ).По скорости оксигенации (насыщения кислородом) оценивалась функция сосудистой сети мозга. При этом добровольцы должны были решать сложные задачи, а специалисты оценивали изменения в кровотоке и оксигенацию коры мозга. В итоге 14 из 18 добровольцев после употребления какао с высокой концентрацией флаванолов лучше справились со сложными когнитивными тестами, решая задачи на 11% быстрее.