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Ученые раскрыли новый механизм обезболивания.Исследователи из Японии обнаружили ранее неизвестный механизм контроля боли с участием недавно идентифицированной группы клеток спинного мозга (глиальные клетки). Новые сведения могут предложить потенциальную цель для усиления терапевтического эффекта лекарств от хронической боли.Руководителем исследования стал Макото Цуда, профессор Высшей школы фармацевтических наук Университета Кюсю. Его группа обнаружила уникальную популяцию астроцитов в спинном мозге, играющих роль в возникновении гиперчувствительности к боли.Используя лабораторных мышей, исследователи показали, что чрезмерная активация астроцитов ответственна за повышенную чувствительность к боли.«Открытие этой новой популяции астроцитов показывает новую роль нисходящих нейронов LC-NAergic в облегчении передачи боли в позвоночнике», - объясняет Цуда.Принимая во внимание эти данные, подавление передачи сигналов этих астроцитов норадреналином может усилить действие лекарств от хронической боли.