Назван орех, который помогает от воспаления, снижает сахар и холестерин
Польза фундука для здоровья
Обеспечивает необходимые питательные вещества. Фундук является хорошим источником витаминов и минералов. Фактически, эти орехи считаются одним из самых богатых источников витамина Е и фолиевой кислоты среди всех древесных орехов. Другие питательные вещества, содержащиеся в фундуке, включают калий, фосфор, медь, магний, кальций, цинк и железо.
Защищает клетки от воспаления. Фундук также полон растительных соединений с мощными антиоксидантными свойствами, большинство из которых содержится в шелухе орехов. Эти соединения помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы и воспаления, связанные с хроническими заболеваниями.
Снижает уровень плохого холестерина. Недавние исследования показали, что употребление фундука связано с более низким уровнем плохого холестерина.
Помогает снизить уровень сахара в крови. Исследования показывают, что низкоуглеводная диета, содержащая овощи, бобы и орехи, такие как фундук, помогает снизить уровень сахара в крови и предотвратить скачки сахара в крови.
Поддерживает контроль веса. Фундук - невероятно полезный перекус, потому что в нем нет холестерина и натрия. Кроме того, вместо того, чтобы вызывать увеличение веса, жиры фундука просто позволяют вашему организму лучше усваивать витамины и минералы. Они также помогут вам сбросить вес в долгосрочной перспективе.
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