Лучшие доступные продукты для получения витамина D

Добавив эти продукты в свой рацион, вы сможете восполнить уровень витамина D, играющего роль защитника от заражения коронавирусом и развития тяжелой формы COVID-19.Ученые констатируют, что витамин D необходим не только для поддержания здоровья костей – он также играет ключевую роль в функционировании иммунной системы. Различные исследования связывают дефицит витамина D с повышенным риском респираторных инфекций, включая смертельный COVID-19. Низкий уровень витамина был выявлен у многих пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции. По данным исследования Бостонского университета, опубликованным журналом PLOS ONE, достаточное количество витамина D может снизить риск осложнений и смерти при заболевании, вызываемом новым коронавирусом. Исследователи определили, сто пациенты с ковидом, имевшие достаточный уровень витамина D, демонстрировали более низкий уровень в крови маркера воспаления (С-реактивный белок) и более высокий уровень лимфоцитов (тип иммунных клеток, помогающих бороться с инфекцией).«Если вы не получаете достаточно солнечного света, убедитесь, что вы едите больше продуктов, богатых витамином D, или принимаете содержащие его добавки», - поделились советом эксперты портала о здоровье The Health Site.Они назвали лучшие доступные продукты для получения столь важного витамина.Грибы. Подобно нашему организму грибы также синтезируют витамин D при воздействии солнечного света. Разница в том, что грибы производят витамин D2, тогда как тела людей и животных – витамин D3. Лучшим источником витамина являются грибы, которые подвергались воздействию света.Селедка и сардины. Если говорить о рыбе, то самым богатым источником витамина D являются лососевые породы: в магазинной продукции содержится в среднем 250 МЕ на порцию. Но гораздо более доступные селедка и сардины – это тоже хороший источник вещества, просто ешьте их чаше.Яйца. Желток одного куриного яйца средних размеров дает 37 МЕ витамина D, желток одного большого – около 44 МЕ.Рыбий жир. Эта добавка доступна во многих супермаркетах. Две капсулы жира печени трески могут обеспечить примерно 400 МЕ витамина.Молочные продукты. Еще один хороший и доступный источник. Совет специалистов: употреблять ежедневно три порции молочных продуктов.Кисломолочные продукты. Ряженка и кефир – одни из лучших D-содержащих продуктов в зимние месяцы. Их бактерии в организме человека синтезируют молочную кислоту, препятствующую размножению патогенных микроорганизмов.Говяжья печень. Помимо витамина D, она также содержит витамины А, группы В, Е, К. Ее потребление повышает иммунитет, помогает успешнее бороться с инфекциями.