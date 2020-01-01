Диетологи советуют обязательно включить в рацион сухофрукты

Многие боятся сухофруктов из-за их относительно высокой калорийности. Но ученые Университета Пенсильвании призывают пересмотреть свое отношение к сухофруктам. В рамках исследования было установлено: люди, которые ели сушеные фрукты, в целом были более здоровыми, чем те, кто их не ел.В частности, в дни, когда люди ели сушеные фрукты, они потребляли больше некоторых ключевых питательных веществ, чем в дни, когда они их пропускали. Среди этих веществ были калий, полиненасыщенные жирные кислоты и клетчатка. Правда, это действительно повышало калорийность дневного рациона за счет высокого содержания углеводов.В связи с этим ученые советуют делать выбор в пользу сухофруктов без сахара и следить за объемом калорий, поступающих в течение дня из других приемов пищи. Тогда это будет отличный перекус. По словам экспертов, сухофрукты - неплохой вариант для людей, которые не добирают в потреблении полноценных фруктов. Сухофрукты доступны круглый год, хорошо хранятся и их можно брать с собой в дорогу.Люди, которые сообщили в рамках исследования о потреблении сухофруктов, придерживались более здорового питания, чем остальные. У них также были более низкий Индекс массы тела, меньше окружность талии и ниже систолическое артериальное давление.