Развенчан популярный миф о «мутации» коронавируса

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Вакцина будет работать, несмотря на мутацию вируса.Сведения о том, что иммунитет к коронавирусу COVID-19 – китайскому вирусу, из-за которого объявлена пандемия,нестойкий, является «кочевым» мифом.Данные, которые есть относительно предыдущих версий коронавируса, говорят, что иммунитет защищает от болезни более года, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский.Собеседник добавил, что COVID-19 постоянно мутирует, есть несколько тысяч вариантов этого нового вируса, но мутации не меняют вирус принципиально.По его словам, поскольку серьезных мутаций коронавируса не было, созданные вакцины могут быть эффективными в ближайшее время.«Везде кочует мысль, что иммунитет неустойчив – это миф, это противоречит современной иммунологии и инфектологии…», – заявил медик.