Мозг воспринимает голод и одиночество одинаково

В состоянии одиночества мозг также нуждается в социальных связях, как он нуждается в пище, когда человек голоден. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского института технологий.Пандемия коронавируса заставила многих людей отменить разного рода праздники и встречи, так что сегодня в мире ощущается мощный дефицит общения. Вполне возможно, что некоторые из людей в состоянии одиночества почувствуют такие же ощущения, какие они испытывают при сильном голоде. И ученые из Массачусетса объяснили это явление в ходе нового исследования, результаты которого опубликованы на этой неделе в журнале Nature Neuroscience.Оказалось, что часть мозга, реагирующая на одиночество, так же отвечает и на голод. Таковы выводы после сканирования мозга 40 здоровых социально активных молодых людей после 10 часов либо голодания, либо социальной изоляции. В состоянии одиночества, как оказалось, неврологические реакции на социальные связи совпадали с теми, который человек в состоянии голода проявлял в ответ на образы пищи. Речь идет о областях мозга, связанных с острыми желаниями при их активации.У одинокого человека просмотр картинок смеющихся людей, что-либо обсуждающих между собой, подсвечивал ту же самую область мозга, которая активировалась, когда голодный человек смотрел на большую тарелку с макаронами. Следовательно, мозг рассматривает социальные связи в качестве базовых потребностей, которые нужны человеку для выживания. А отсутствие общения можно считать патологией, требующей помощи.