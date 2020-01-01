В России начались финальные клинические испытания второй вакцины от COVID-19

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Роспотребнадзор объявил о начале пострегистрационных клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданную учеными новосибирского центра «Вектор». В настоящий момент ведется набор добровольцев.Партии препарата поступили в медицинские организации Москвы, Московской области, Тюменской области, Калининградской области и Республики Татарстан. Как сообщает Роспотребнадзор, в клинических испытаниях вакцины примут участия 4000 добровольцев, из них 3000 будут допущены до проведения исследования.К испытаниям допускаются участники от 18 лет, которые должны соблюдать график посещения прививочных центров и пройти все необходимые процедуры. Все они подписывают добровольное информированное согласие, которое подразумевает возможность отказа от участия в клинических испытаниях на любом этапе.Ранее Роспотребнадзор заявил о начале клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» с участием 150 добровольцев старше 60 лет. Медикам предстоит выяснить, какой уровень защиты обеспечивает препарат для пожилых людей. Первые пять участников были привиты 21 ноября. Каждый доброволец, получивший вакцину, должен наблюдаться в медицинском учреждении, где проводились испытания. Медики будут отслеживать выработку антител с использованием ИФА-тестирования, оценивать побочные эффекты и состояние здоровья участников.Вакцина «ЭпиВакКорона», созданная на основе пептидных антигенов, получила регистрационное удостоверение 14 октября. Месяц спустя, 16 ноября, Минздрав выдал научному центру «Вектор» разрешение на проведение пострегистрационных клинических испытаний на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября — для испытаний с участием 3 000 добровольцев. Промышленный выпуск препарата намечен на конец 2020 или начало 2021 года.