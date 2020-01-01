5 легких лайфхаков для похудения зимой

Когда температура воздуха падает, выход на улицу для быстрой прогулки или даже занятия в тренажерном зале требует большей мотивации, чем раньше. Вы избегаете активного отдыха, меньше потеете и больше едите; три основных правила, которые следует учитывать при любой программе похудения.Итак, есть ли способ похудеть и, возможно, даже поддерживать вес? Что ж, несколько простых, но важных диетических советов при постоянном соблюдении могут не только помочь вам уменьшить объемы, но и сделать более энергичным.Выбирайте все свежееЛюбая упакованная или обработанная пища будет означать, что вы чрезмерно накапливаете натрий, консерванты и сахар, и все это может вызвать увеличение веса. Зима – время, когда рынки полны свежей зелени. Запаситесь и планируйте заранее. Используйте разнообразные сезонные вкусности, чтобы приготовить здоровую пищу дома.Выпейте травяные чаиОбычно мы чувствуем меньше жажды в холодные дни, что приводит к обезвоживанию, о чем мы даже не подозреваем. Более того, то, что мы часто чувствуем голод, но на самом деле это жажда. Обезвоженный организм имеет слабую метаболическую систему. Пейте теплую воду или теплые травяные чаи, чтобы не только успокоиться и напиться, но и надолго сохранить чувство сытости. Зеленый чай, черный чай, чай с ромашкой и улун управляют вашим аппетитом и предотвращают переедание.Съешьте низкокалорийный суп перед едойСогласно исследованию, проведенному Университетом штата Пенсильвания, употребление низкокалорийного супа прямо перед едой может предотвратить переедание, что приведет к снижению потребления калорий. Исследование было представлено на конференции по экспериментальной биологии в Вашингтоне, округ Колумбия. Исследование показывает, что участники, которые ели суп перед обедом, снизили общее потребление калорий на 20 процентов по сравнению с теми, кто не ел суп. В исследовании также упоминалось, что вам следует выбирать низкокалорийные супы на основе бульонов, а не высококалорийные супы на основе сливок, которые могут привести только к увеличению веса.Наполните тарелку белкомБелок помогает сохранять чувство сытости надолго, тем самым предотвращая переедание сладких и жирных продуктов, особенно зимой. Кроме того, он также помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что может помочь эффективно похудеть.Занимайтесь физическими упражнениями в помещенииНеобязательно всегда выбирать активный отдых; вместо этого вы можете выбрать интересные упражнения в помещении, такие как йога, танцы и пилатес, которыми вы можете наслаждаться зимой. Все, что вам нужно сделать, это сбросить одеяло и уделить 20 минут, чтобы оставаться в форме и похудеть.