Зимняя нехватка солнца: 3 продукта с самым высоким содержанием витамина D

Несколько часов солнечного света зимой означают, что наш организм плохо снабжается так называемым солнечным витамином D. Дефицит витамина D, помимо прочего, ведет к более высокой восприимчивости к инфекциям, что нежелательно в нынешней пандемии.

К счастью, дефицит витамина D можно восполнить с помощью правильных продуктов:

Рыба с высоким содержанием жира содержит особенно большое количество витамина D. Например, 100 грамм сельди покрывают суточную потребность взрослого человека.
В лососе содержится немного меньше, но и те, кто съедает 150 г филе лосося, также получают рекомендованное количество.
Из всех растительных продуктов авокадо - лучший источник витамина D.

Все остальные продукты содержат лишь небольшое количество этого важного витамина. Чтобы получить рекомендуемую суточную норму, вам нужно съесть 10 яиц весовой категории L или 1 килограмм грибов или говяжьей печени.

Вот почему в темные месяцы важно получать как можно больше солнечного света. Помимо правильного питания рекомендуются также прогулки на свежем воздухе.
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