Зимняя нехватка солнца: 3 продукта с самым высоким содержанием витамина D
К счастью, дефицит витамина D можно восполнить с помощью правильных продуктов:
Рыба с высоким содержанием жира содержит особенно большое количество витамина D. Например, 100 грамм сельди покрывают суточную потребность взрослого человека.
В лососе содержится немного меньше, но и те, кто съедает 150 г филе лосося, также получают рекомендованное количество.
Из всех растительных продуктов авокадо - лучший источник витамина D.
Все остальные продукты содержат лишь небольшое количество этого важного витамина. Чтобы получить рекомендуемую суточную норму, вам нужно съесть 10 яиц весовой категории L или 1 килограмм грибов или говяжьей печени.
Вот почему в темные месяцы важно получать как можно больше солнечного света. Помимо правильного питания рекомендуются также прогулки на свежем воздухе.
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