Медики рассказали, чем грозит пенсионерам дефицит витамина D
Дефицит витамина D вызывает тупую ноющую боль в костях, которая способна усиливаться по ночам.
Нехватку витамина D в организме можно распознать по заметному размягчению костей и болям по ночам.
Отмечается, на ранних этапах дефицит, как правило, развивается без проявления симптомов и обнаружить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.
Признаками нехватки витамина D является тупая ноющая боль в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах, которая усиливается по ночам или при надавливании на кости.
Специалисты подчеркнули, что патология опасна для людей пожилого возраста, так как становится причиной переломов и остеопороза.
Предотвратить дефицит поможет ежедневный профилактический прием витамина D. Его правильное применение обеспечит плотность костям.
Ранее сообщалось, что у 80% больных COVID-19 выявили дефицит витамина D. Также стало известно, что витамин D может замедлить развитие диабета второго типа.
Витамин D – жирорастворимый витамин, который содержится в немногих продуктах питания, а также синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых лучей.
Он играет важную роль усвоении кальция и фосфора в организме.
Хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития в будущем сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.
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