Длительность обучения не влияет на деменцию
На протяжении нескольких лет группа ученых прочесывала архивы в поисках информации о реформе, которой подвергли начальную школу в Швеции. В период между 30-ми и 50-ми годами прошлого века обязательное образование по всей стране стало семилетним. Исследователи сравнили как разная продолжительность образования соотносилась к диагнозом деменции, поставленным более чем миллиону человек.
Параллельное исследование успеха на рынке труда показало, что дополнительное образование не оказало существенного влияния на результаты в дальнейшей жизни: выбор карьеры и доход в среднем не изменились после реформы, поэтому возможности вести здоровый образ жизни остались прежними. Профессор Мартин Карлссон объясняет, что в данном случае может присутствовать корреляция, но не причинно-следственная связь.
«Важные факторы, определяющие успех в школе, например, интеллект или социально-экономическое положение, также влияют на процесс старения», - подчеркивает автор исследования.
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