Ученые определили новый белок, связанный с гестационным диабетом
Исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, описывает новую роль связанного с беременностью плазменного протеина А, известного как PAPPA, в гестационном диабете. Ученые полагают, что его можно использовать для диагностики и как терапевтическую мишень.
«На данный момент женщины тестируются на гестационный диабет на 24-28 неделе беременности. Поэтому промежуток для вмешательства короткий», - отмечает доктор Мур Симас, один из авторов исследования.
Ученые подчеркивают, что расширение этого окна позволит улучшить результаты как для беременных, так и для их потомства.
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