Ученые определили новый белок, связанный с гестационным диабетом

Лабораторные исследования и анализ эпидемиологических данных показывают, что низкие уровни белка, обычно наблюдаемые в скрининговых тестах на хромосомные нарушения в течение первого триместра беременности, связаны с ремоделированием жировой ткани, устойчивостью к глюкозе и гестационным диабет у беременных.Исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, описывает новую роль связанного с беременностью плазменного протеина А, известного как PAPPA, в гестационном диабете. Ученые полагают, что его можно использовать для диагностики и как терапевтическую мишень.«На данный момент женщины тестируются на гестационный диабет на 24-28 неделе беременности. Поэтому промежуток для вмешательства короткий», - отмечает доктор Мур Симас, один из авторов исследования.Ученые подчеркивают, что расширение этого окна позволит улучшить результаты как для беременных, так и для их потомства.