Ученые нашли молекулярный переключатель, восстанавливающий слух
«Возможно, мы впервые определили что-то, что объясняет, почему люди утратили способность восстанавливать слуховые клетки», - рассказывает доктор Анжелика Дотцлхофер, доцент кафедры нейробиологии.
В большинстве случаев потеря слуха связана с повреждением звуковых рецепторных клеток – волосковых. Волосковые клетки работают в паре с поддерживающими клетками, которые помогают птицам и рыбам менять первые. Недавние исследования млекопитающих показали, что поддерживающие клетки обладают некоторым регенеративным потенциалом в раннем возрасте, еще до того, как животные начинают слышать.
В результате работы с мышами ученые определили, что белок LIN28B и микроРНК let-7 могут контролировать эти функции. Они обнаружили, что при нарастании уровней let-7 уровни LIN28B одновременно падают, отключая регенеративную способность.
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