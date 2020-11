Ученые нашли молекулярный переключатель, восстанавливающий слух

В исследовании на мышах ученые из Медицинского центра Джона Хопкинса обнаружили молекулярный переключатель, который отключает способность животного восстанавливать поврежденные клетки внутреннего уха. Полученные данные проливают свет на регенеративные способности, которые присутствуют у многих видов птиц и рыб, но отсутствуют у млекопитающих, в том числе у человека. Исследование было представлено в журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences.«Возможно, мы впервые определили что-то, что объясняет, почему люди утратили способность восстанавливать слуховые клетки», - рассказывает доктор Анжелика Дотцлхофер, доцент кафедры нейробиологии.В большинстве случаев потеря слуха связана с повреждением звуковых рецепторных клеток – волосковых. Волосковые клетки работают в паре с поддерживающими клетками, которые помогают птицам и рыбам менять первые. Недавние исследования млекопитающих показали, что поддерживающие клетки обладают некоторым регенеративным потенциалом в раннем возрасте, еще до того, как животные начинают слышать.В результате работы с мышами ученые определили, что белок LIN28B и микроРНК let-7 могут контролировать эти функции. Они обнаружили, что при нарастании уровней let-7 уровни LIN28B одновременно падают, отключая регенеративную способность.