Ученые изменили подход к лечению вирусных инфекций

Университет Пердью разработал новую терапию гриппа, которая может оказаться эффективной против многих других патогенных вирусных инфекций, включая ВИЧ и COVID-19. Эксперты советуют использовать принцип таргетной терапии против вирусных инфекций."Мы нацелены на все противовирусные иммуноактивирующие препараты, которые прицельно влияют на инфицированные вирусом клетки. Таким образом, лечатся больные клетки, а здоровые клетки не страдают", - говорится в отчете специалистов. Распознавать зараженные гриппом клетки возможно по особым белкам, которые вирус экспортирует на поверхность клетки-хозяина. Следовательно, у здоровых клеток на поверхности данных белков нет.Были созданы "самонаводящиеся" на эти белки молекулы. Подход проверили на грызунах. Так, методика отлично сработала на животных, получавших смертельную дозу гриппа. По мнению ученых, молекулы, разработанные для распознавания различных вирусов, помогут получить таргетную терапию против гепатита B, ВИЧ и респираторно-синцитиального вируса.