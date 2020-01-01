Ученые изменили подход к лечению вирусных инфекций
"Мы нацелены на все противовирусные иммуноактивирующие препараты, которые прицельно влияют на инфицированные вирусом клетки. Таким образом, лечатся больные клетки, а здоровые клетки не страдают", - говорится в отчете специалистов. Распознавать зараженные гриппом клетки возможно по особым белкам, которые вирус экспортирует на поверхность клетки-хозяина. Следовательно, у здоровых клеток на поверхности данных белков нет.
Были созданы "самонаводящиеся" на эти белки молекулы. Подход проверили на грызунах. Так, методика отлично сработала на животных, получавших смертельную дозу гриппа. По мнению ученых, молекулы, разработанные для распознавания различных вирусов, помогут получить таргетную терапию против гепатита B, ВИЧ и респираторно-синцитиального вируса.
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