У большинства лёгкие быстро восстанавливаются после ковида

Приятная новость поступила из Radbound University, расположенного в Нидерландах. Все прошедшие через компьютерную томографию пациенты после коронавируса продемонстрировали стойкое восстановление лёгочной ткани.Голландские ученые тщательно наблюдали за тканью лёгких пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме. В большинстве случаев они продемонстрировали устойчивое восстановление функционала. Оказалось, что группа пациентов, которую отправляли к врачам общей практики, не показывала такого же быстрого восстановления, как те, кого помещали в отделении интенсивной терапии.Результаты исследования публикует журнал Clinical Infectious Diseases. В нем приняли участие 124 пациента, которые вылечились от тяжелой коронавирусной инфекции. Все они проходили неоднократно через компьютерную томографию и тесты на функционал лёгких. Через три месяца повторные тесты продемонстрировали, что легочная ткань у этих больных отлично восстановилась. Остаточной ущерб у ткани был, как правило, ограничен и чаще наблюдался у пациентов, которые лечились в реанимации.Как показало исследование, наиболее частыми жалобами через три месяца у таких пациентов были усталость, одышка и боли в груди. В целом, ои восстанавливали здоровье примерно так же, как и больные после острой пневмонии или острого респираторного дистресс-синдрома, при котором в легких скапливается жидкость, как рассказали авторы исследования. Обычно восстановление после этих болезни занимает долгое время.