Картошка не виновата: 5 овощей, с которыми не похудеешь

Крахмал, сахар и даже жир — как тут похудеть?Есть больше овощей и фруктов, сократить быстрые углеводы и вредные жиры – вот, казалось бы, универсальная формула похудения? Увы, не совсем так: некоторые овощи совсем даже не друзья худеющим, а вовсе наоборот. Рассказываем, от каких «оборотней» стоит держаться подальше, если вы худеете.БаклажаныСами по себе они не опасны для веса, но эти овощи, как губка, впитывают жир и масло. И когда вы их жарите или запекаете, вместе с полезными овощами получаете до стакана растительного масла, к тому же нагретого. Не полезно ни для фигуры, ни для здоровья.КабачкиВсе то же самое, что с баклажанами, но еще и крахмал: его в кабачках пусть и не так много, как в картофеле, но достаточно, чтобы затормозить процесс похудения. Будьте осторожны!МорковьУдар в самое сердце: такая яркая, такая вкусная, такая полезная... и такая сладкая! Именно высокое содержание сахарозы и делает морковь опасной для нашей фигуры, особенно если есть ее в неограниченных количествах. Поэтому одна, ну, максимум, две штучки в день – а больше ни-ни!СвеклаОчень полезный и вкусный корнеплод, но, к сожалению, содержащий много сахара, крахмала и углеводов. Свеклу стоит есть с осторожностью в первую очередь тем, у кого повышен уровень сахара в крови – этот овощ может привести к скачкам глюкозы. Но даже если у вас все в порядке и резистентность к глюкозе вам не грозит, не слишком увлекайтесь: есть исследования, которые подтверждают, что потребление свеклы стимулирует организм запасать, а не расходовать жир.КукурузаЕсли у вас есть проблемы с уровнем сахара или если вы всерьез намерены похудеть, к сожалению, вам придется полностью отказаться от кукурузы. В этом овоще слишком много сахара, который способен вызвать скачки глюкозы и нарушить здоровый уровень инсулина в организме. И уж тем более стоит быть осторожной с консервированной кукурузой: в каждой баночке очень много сахара и соли.