Лекарства от гипертонии помогают легче перенести коронавирус

Ученые связывают более легкую форму коронавируса с приемом лекарств от гипертонии. Данная закономерность особенно сильно выражена у пожилых пациентов.Врачи из России и Китая констатируют: люди старше 65 лет, принимавшие лекарства от гипертонии (статины), легче переносят коронавирусную инфекцию. Среди таких заболевших COVID-19 было зафиксировано меньшее количество летальных исходов.«Если до заражения пациенты длительное время получали статины для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, то осложнения и смертность от инфекции встречается гораздо реже», - заявила профессор Юлия Котовская (Российский геронтологический научно-клинический центр РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ).Научные специалисты подчеркивают, что речь идет о категории людей, которым применение таких лекарств было назначено врачом в связи с необходимостью контролировать АД из-за возникших проблем. То есть, тем, кто не страдает гипертонией, использовать данные препараты для борьбы с ковидом не нужно.В свою очередь, гипертоники, принимающие статины (строго по назначению врача) и соблюдающие другие меры профилактики повышенного АД, болеют ковидом в случае заражения легче тех гипертоников, которые игнорируют врачебные предписания.«У них реже развиваются осложнения и наступает летальный исход. Кроме того, они меньше страдают от одышки и повышенной утомляемости. Эффект особенно заметен в возрастной группе 65+», - сообщают Вести.Ru.