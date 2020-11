Новый вид конопли может защитить от COVID-19

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследователи из Канады провели исследование, показывающее, что экстракты Cannabis sativa могут снижать уровни рецептора клетки-хозяина, который коронавирус 2 (SARS-CoV-2) использует для проникновения в организм. Команда из Летбриджского университета разработала сотни новых сортов C. sativa и протестировала 23 экстракта на искусственных 3D-моделях тканей ротовой полости, дыхательных путей и кишечника человека.Как сообщается в журнале Aging, 13 экстрактов подавляли экспрессию ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2) рецептора клетки-хозяина SARS-CoV-2.«Наблюдаемое подавление экспрессии гена ACE2 несколькими протестированными экстрактами новых сортов C. sativa является важным открытием», - отмечают исследователи.Ученые говорят, что полученные данные создают основу для дальнейшего анализа влияния C. sativa на патогенез COVID-19 и других вирусных заболеваний, когда рецептор ACE2 используется в качестве молекулярного шлюза.