Новый вид конопли может защитить от COVID-19
Как сообщается в журнале Aging, 13 экстрактов подавляли экспрессию ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2) рецептора клетки-хозяина SARS-CoV-2.
«Наблюдаемое подавление экспрессии гена ACE2 несколькими протестированными экстрактами новых сортов C. sativa является важным открытием», - отмечают исследователи.
Ученые говорят, что полученные данные создают основу для дальнейшего анализа влияния C. sativa на патогенез COVID-19 и других вирусных заболеваний, когда рецептор ACE2 используется в качестве молекулярного шлюза.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
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