Эксперты рассказали, как восстановить сбившийся режим сна

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Нарушенный режим сна может приводить к самым разным проблемам со здоровьем — например, к преждевременному старению, набору лишних килограммов и развитию сахарного диабета. Но как привести в порядок цикл сна и бодрствования?Проблемы с режимом сна особенно часто проявляются с приходом холодов, когда длительность светового дня стремительно сокращается, и организму сложно приспособиться к новым условиям. Иногда режим сбивается из-за других факторов, с которыми может столкнуться каждый человек.По словам биоинженера Тимура Чернова из МФТИ, режим сна чаще сбивается не из-за недостатка солнечного света осенью и зимой, а из-за светового загрязнения, в условиях которого живут обитатели современных мегаполисов. "Суточный цикл сна регулируется гипоталамо-гипофизарной системой головного мозга, которая в своей работе ориентируется на освещенность окружающего пространства. То есть, в норме человек должен бодрствовать на свету и засыпать в темноте. Но мы уже довольно далеко ушли от этой природной нормы, поэтому система режима сна нередко работает со сбоями", — сказал Чернов, добавив, что часто проблемы с засыпанием можно решить, если отказаться от использования электронных гаджетов перед сном.Клинический психолог Олег Долгицкий рассказал о простой методике, позволяющей восстановить сбившийся режим. Нужно постепенно продлевать период бодрствования, пока цикл сна не окажется в нужных временных рамках. "Если вы ложитесь в 6 утра и просыпаетесь в 2 часа дня, то попробуйте дотянуть до 7 утра, чтобы проснуться на час позже. Потом до 8, и так далее, пока вы не начнете ложиться и вставать в желаемое время", — сказал Долгицкий.