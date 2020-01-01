Выявлен самый ранний симптом заражения коронавирусом

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Самым ранним симптомом заражения коронавирусом может быть сухость и пощипывание в полости носа, это выявлено испанскими учеными.Исследователи, представляющие Университет Барселоны, обнародовали на портале medRxiv свои выводы о том, какие изменения в самочувствии человека могут быть наиболее ранним симптомом заражения коронавирусом нового типа.«Чрезмерная сухость в носу и ощущение, обычно возникающее после промывания, могут быть самыми первыми симптомами заражения COVID-19», - констатируют специалисты.Причиной возникновения такого симптома ученые считают нарушение обонятельной функции, которое происходит при инфицировании вирусом «короны». Проникая в нос, коронавирусные частицы нацеливаются на фермент ACE2, к которому они способны плотно «прилипать». Его, в свою очередь, содержит муцин, являющийся основным компонентом слизи в дыхательных путях. Когда вирус атакует муциновую выстилку и повреждает ее, это может вызывать появление странных ощущений в носу. В том числе таких, как названные выше – повышенная сухость, чувство проникшей в нос воды.Ученые сообщили, что более 60 процентов обследованных ими пациентов с коронавирусом рассказали о слишком сильной сухости носовых проходов, которую они заметили до появления более очевидных симптомов болезни.«Более 50 процентов участников исследования рассказали, что их самым ранним симптомом заражения стало чувство, будто им провели обильное промывание носа», - поделились авторы проекта.Они добавили, что эти признаки предшествовали характерным для ковида нарушениям обоняния и вкуса.