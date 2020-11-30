Почему зимой так нужен магний и как его получить?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Адекватное получение магния является одним из способов сохранить зимой хорошее здоровье, напоминают научные специалисты.Почему зимой так нужен магний? Этот минерал – чрезвычайно важен для функционирования человеческого организма. Он относится к группе макроминералов. Это означает, что он необходим в больших количествах, чтобы мы могли оставаться в здоровой форме.По словам ученых, магний участвует в более чем 300 процессах организма, включая естественное производство поддерживающих здоровье антиоксидантов и метаболизм витамина D.Кроме того, с ним связаны следующие преимущества для здоровья.Активность сердечно-сосудистой системы. Магний необходим для поддержания оптимального здоровья сердца и сосудов. Он «работает» в тандеме с железом: их надлежащее соотношение поддерживает эффективную деятельность метаболической и сердечно-сосудистой систем организма.Естественное расслабление. Было установлено, что магний обеспечивает мышцам способность расслабляться, помогая предотвратить спазмы, судороги и другие подобные проблемы.Поддержка мышц. Магний необходим для здорового роста и развития мышечной массы – это особенно важно для защиты от развития ожирения и возрастного дряхления.Укрепление костей. Данный минерал очень важен, поскольку определяет способность организма усваивать кальций. Именно в дуэте эти вещества обеспечивают плотность костей, необходимую для их защиты от остеопороза. Также их пара укрепляет зубы.Улучшение настроения. Снижение эмоционального фона – характерная проблема зимой. Между тем, достаточное потребление магния служит эффективной профилактикой чрезмерного нервного напряжения и беспокойства. Его низкий уровень в организме влияет на снижение выработки серотонина, естественного химического регулятора хорошего самочувствия.Как получать магний? Эксперты портала Food News рекомендуют включить в рацион питания зимой продукты, эффективно обеспечивающие организм магнием, и содержащие, помимо него, другие нужные здоровью витамины и минералы. В список таких продуктов они включилибананы,темный шоколад,орехи, семена тыквы и льна,бобовые,тофу,цельное зерно – овес, ячмень, гречку, киноа,картофель,греческий йогурт,изюм,куриную грудку,говяжий фарш,яблоки.