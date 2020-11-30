Апельсиновый сок против коронавируса: что показало исследование?

Появились данные о том, что ежедневный стакан апельсинового сока помогает предотвратить инфекцию, вызванную коронавирусом.Недавнее исследование, опубликованное журналом Medical Hypotheses, показало: содержащееся в апельсинах соединение гесперидин может проявлять эффект, предотвращающий заражение коронавирусом. Ученые установили, что вещество апельсиновой корки блокирует проникновение коронавируса в клетки-хозяева через рецепторы ACE2.«Антивирусная активность гесперидина может стать вариантом лечения COVID-19 за счет улучшения клеточного иммунитета хозяина против инфекции, а его хорошая противовоспалительная активность может помочь в контроле цитокинового шторма», - пишут исследователи.Цитокиновый шторм представляет собой чрезмерную реакцию иммунной системы организма. У некоторых людей при заболевании коронавирусом иммунная система выпускает в кровоток мессенджеры – цитокины в непропорционально высокой степени, и те атакуют собственные ткани организма, причиняя значительный вред. Цитокиновый шторм вызывает усиленную воспалительную реакцию, которая может повредить печень, кровеносные сосуды, почки, легкие, а также увеличить образование тромбов по всему телу. Ученые отмечают, что в конечном итоге цитокиновый шторм может причинить больше вреда, чем сам коронавирус.Именно с данным явлением, как показало исследование, способен бороться содержащийся в апельсинах гесперидин. Но предполагают ли полученные результаты, что употребление апельсинового сока может обеспечивать защиту от COVID-19?«Полученные данные обнадеживают. Но поскольку испытание касалось самого химического вещества, а не апельсинов, еще слишком рано говорить наверняка, распространяется ли польза на апельсиновый сок. Необходимо провести дополнительные исследования, которые покажут, может ли апельсиновый сок бороться с коронавирусом», - таково мнение ученых.Напомним, что до этого ученые из Кардиффского университета заявили о возможности безрецептурных жидкостей для полоскания рта помогать искоренять вирус. , Речь идет об ополаскивателях, содержащие не менее 0,07 процента хлорида цетипиридиния. В лабораторных условиях они показали хорошую способность уничтожить вирус при контакте с ним.